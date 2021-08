Stiri pe aceeasi tema

- Școala Militara de Maiștri Militari și Subofițeri a Forțelor Aeriene „Traian Vuia” organizeaza vineri, 30.07.2021, ora 9:30, la sediul instituției, festivitatea de absolvire și acordare a primului grad de maistru militar și de sergent pentru absolvenții promoției 2021, denumita onorific „Regele Mihai…

- In numai doi ani de studiu la Scoala Militara de Maistri Militari si Subofiteri a Fortelor Aeriene de la Boboc, elevul caporal Cristian Balogh-Nuc a acumulat intregul bagaj de cunostinte necesare pentru a construi de la zero replica la scara mica a unui avion supersonic.

- In aceasta saptamana, politisti din cadrul Biroului Siguranta Scolara, s-au intalnit in Parcul Tineretului din municipiul Buzau cu elevii aflati in vacanța, care se bucura de activitațile organizate in cadrul „Scolii din Parc”. Activitatea a avut caracter preventiv – educativ, urmarind,…

- Din data de 22 iunie, elevii de anul II ai Școlii Militare de Maiștri Militari și Subofițeri a Forțelor Aeriene desfașoara activitați practice de mentenanța in baze și unitați din Forțele Aeriene. „In ultimele doua saptamani, elevii de la arma Aviație, specializarea Electromecanica și automatizare de…

- Centrul de Cultura și Arta al Județului Timiș, prin Școala de Arta, pregatește deja anul școlar 2021-2022. Cei care doresc sa devina cursanți ai Școlii de Arta iși pot stabili opțiunile in perioada 01-24 septembrie. Au la dispoziție o oferta diversificata, potrivita pentru orice talent, pasiune și indemanare.…

- Majoritatea victimelor sunt elevi ai scolii, cu varste cuprinse intre sapte si 16 ani, potrivit presei locale.Incendiul a izbucnit noaptea cand 34 de rezidenti se aflau la primul etaj al scolii, situata in provincia Henan, potrivit oficialilor intervievati de site-ul Beijing Toutiao News.Persoanele…

- Optsprezece persoane si-au pierdut viata si 16 au fost ranite in noaptea de joi spre vineri intr-un incendiu izbucnit la o scoala de arte martiale din centrul Chinei, al carei director a fost arestat, relateaza AFP, potrivit Agerpres. Majoritatea victimelor sunt elevi ai scolii, cu varste cuprinse…

- Persoanele interesate sunt așteptate și astazi, pana la ora 20.00, sa se vavccinați anti COVID-19, fara programare, la centrul special deschis la Școala “Liviu Rebreanu” din Mioveni! Vaccinarea se face cu serul Pfizer-BioNTech, voluntar, gratuit, doar in baza buletinului. Campania de vaccinare se adreseaza…