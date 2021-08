In contextul pandemiei, pe litoral se resimte o lipsa mare de personal, așa ca antreprenorii sunt deciși sa plateasca sume destul de mari pentru salariile angajaților. Ce salariu are o camerista la un hotel de la mare in 2021? In funcție de hotelul la care lucreaza, o camerista poate incasa sume de la 1.400 de lei pana la 3.000. Ce salariu are o camerista la un hotel de la mare in 2021. Este lipsa mare de personal Mai exact, salariul minim al unei cameriste de hotel este de aproximativ 1.400 de lei, in hoteluri de doua sau trei stele de pe litoral. Pe de alta parte, in cazul hotelurilor de lux…