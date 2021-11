Ce salarii și sporuri au gardienii care lucrează la penitenciarele din România Salarii fara precedent la penitenciarele din Romania. Sumele sunt cuprnse intre nu mai puțn de 3.600 de le și se apropie de 6.000 Potrivit Legii nr. 153/2017, salariile de functie pentru functionarii publici cu statut special pentru anul 2022, se prezinta conform tabelului: Ce salarii și sporuri au gardienii care lucreaza la penitenciarele din Romania 5.791 lei (minim) – 6.844 lei (maxim) – comisar sef de penitenciare; 5.212 lei (minim) – 5.528 lei (maxim) – comisar de penitenciare ; 4.819 lei (minim) – 5.110 lei (maxim) – subcomisar de penitenciare ; 4.561 lei (minim) – 4.819 lei (maxim) – inspector… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

