- La data de 14 septembrie, Biserica Ortodoxa sarbatorește Inalțarea Sfintei Cruci 2023, o sarbatoare legata de o serie de evenimente istorice legate de cautarea Sfintei Cruci, gasita in cele din urma la Ierusalim in secolul al IV-lea de catre cei doi egali ai Apostolilor, Sfinții Constantin și Elena.…

- Pe 8 septembrie, in fiecare an, este sarbatorita Nașterea Maicii Domnului sau Sfanta Marie Mica. Ioachim si Ana sunt parintii Fecioarei Maria. Acestia, desi inaintati in varsta, s-au rugat neincetat pentru a avea un prunc. La scurt timp, dorinta li s-a implinit. Ingerul Gavriil i-a vestit ca ruga lor…

- Tradiții și obiceiuri de Sfanta Maria Mica. Ce e interzis sa faci pe 8 septembrie. Pe 8 septembrie, in fiecare an, este sarbatorita Nașterea Maicii Domnului sau Sfanta Marie Mica. Sarbatoarea are loc la trei saptamani de la Adormirea Maicii Domnului, praznuita pe 15 august. Exista numeroase tradiții…

- Sfantul Alexandru, supranumit și „protectorul omenirii”, este praznuit anual pe data de 30 august. Acesta este considerat unul dintre cei mai mari ierarhi ai Bisericii și aparatori ai credinței creștine, iar romanii respecta anumite tradiții și obiceiuri de Sfantul Alexandru 2023. Iata de ce trebuie…

- In fiecare an, pe data de 15 august, credincioșii ortodocsi si cei catolici sarbatoresc Adormirea Maicii Domnului sau Sfanta Maria Mare, unul dintre cele mai importante evenimente ale creștinatații, cand, potrivit tradiției Bisericii, Fecioara Maria a fost inalțata la cer de Fiul sau, Mantuitorul Iisus…

- Crestinii ii sarbatoresc joi pe Sfintii Apostoli Petru si Pavel, ocrotitorii celor din penitenciare care au gresit fata de Dumnezeu, precum au gresit si ei: Petru s-a lepadat de Hristos, iar Pavel i-a prigonit pe crestini, informeaza News.ro."Traditia spune ca Sfantul Petru este stapanul lupilor,…

- TRADIȚII ȘI CREDINȚA… In calendarul popular, ziua de 24 iunie este cunoscuta drept ziua de Sanziene sau Dragaica și marcheaza inceputul verii, la doar trei zile dupa solstițiul de vara. Este singura sarbatoare pagana admisa in calendarul creștin-ortodox și i se mai spune și „Cap de vara”. Tradiția spune…