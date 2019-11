Ce sa le dam copiilor la micul dejun ca sa invete mai bine? Nutritionistul Gianluca Mech ofera raspunsul!

Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea Situația copiilor disparuți la nivel național și județean in ultimii trei ani. Ce spun statisticile Deputatul PNL de Alba, Florin Roman, a inregistrat la Camera Deputaților o intrebare ce viza situația copiilor declarați disparuți, la nivel național, incepand cu anul 2016 pana in prezent.…

- Un clujean sustine ca a surprins mai multi oameni care taiau lemne ilegal dintr-o padure situata la marginea orasului. Barbatul spune ca ar fi fost si ameninsat de acestia cu drujbele, motiv pentru care a apelat la politisti.

- Sunt unul dintre miile de copii deportați in anii ’50, din Banat in Balta Ialomiței. De peste 30 de ani, locuiesc in Spania, de aceea nu am solicitat niciun fel de despagubiri de la statul roman. Acum, eu mai am acest drept? (Radu Doje, Spania). RASPUNS: Raspunsul la intrebarea dumneavoastra se regasește…

- Cum este sa fii femeie printre barbati? Cat de bine se imbina poezia cu politia? Raspunsul la aceste intrebari vom incerca sa le aflam de la Alina Zbanca, o tanara energica si, in acelasi timp, sensibila, care a activat in calitate de comunicator la Ministerul de Interne,

- Principele Radu a spus ca, in ciuda faptului ca nu are un rol constituțional, Coroana Regala aduce valoare adaugata vieții in democrație. Conform Agerpres, acesta a menționat contribuția adusa de Regele Mihai la integrarea Romaniei in NATO și UE. „Multe persoane au jucat un rol important…

- Vor fi testate: raspunsul in teren al autoritaților cu responsabilitați, coordonarea activitaților, dar si derularea in comun de masuri investigative si post-incident. Va fi transmis și un mesaj pe sistemul Ro Alert in zona ambasadei Israelului din Bucuresti. Concret, a fost simulat un atac armat…

- Locuiti in Maramures si tocmai ati aflat ca o ruda din Bucuresti a trecut in nefiinta? Daca ati fost invitat la inmormantare, cu siguranta va intrebati cum se va desfasura evenimentul funest si cine se va ocupa de organizarea sa. Raspunsul este simplu: daca persoana respectiva locuia in zona de nord…

- Nu este momentul! Asta spune premierul Maia Sandu despre propunerea presedintelui Igor Dodon de a oferi regiunii transnistrene un statut sub forma unei autonomii puternice. Prim-ministrul mai spune ca, in prezent, autoritatile trebuie sa se concentreze pe alte lucruri.