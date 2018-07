Chiar daca faci sport regulat in timpul anului, este posibil ca in vacanța, din pricina lipsei mișcarii, sa te ingrași și sa pui la loc kilograme de care te-ai chinuit sa scapi pana acum. Pentru a nu cadea in aeasta capcana, Flavius Ursachi, dublu campion national de Culturism si Fitness la categoria Men Physique Seniori + 174 cm, in 2015 si 2016, ne ofera trei ponturi care ne pot fi de folos in vacanța pentru a ramane in forma....