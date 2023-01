Stiri pe aceeasi tema

- Saptamana 30.01.2023 – 06.02.2023Valorile termice vor fi mai ridicate decat cele specifice pentru aceasta saptamana in sud-vestul, nord-estul și local in vestul, nord-vestul și centrul țarii, iar in rest vor fi apropiate de cele normale.Regimul pluviometric va fi excedentar in zona Carpaților Occidentali…

- In ultimele zile, peste un milion de americani traiesc o „apocalipsa alba”. Fenomenul extrem ce a pus stapanire pe o parte a țarii a fost numit de presa de peste Ocean „Bomba arctica”. Autoritațile au anunțat ca bilanțul deceselor a urcat la 47 in statul New York. Temperaturile au scazut dramatic, Garda…

- Totodata, iarna, pentru a conserva caldura corpului, vasele de sange se contracta si, odata cu ingustarea lor, presiunea sangelui creste, de aici rezultand si riscul de atac de cord sau de accident vascular cerebral .Personanele care sufera de hipertensiune arteriala sunt cel mai adesea expuse acestui…

- Anomalii termice in tara noastra. De la frigul din ultimele zile vom ajunge la maxime de pana la 19 sau chiar 20 de grade Celsius in acest weekend. Vestea proasta este ca temperaturile vor scadea din nou incepand de saptamana urmatoare. "In aceste zile ne regasim sub incidenta unei mase de aer cald,…

- Temperaturile scazute din ultimele 24 de ore au curmat viața mai multor persoane din Iși și Botoșani. Trei oameni au murit de frig, iar unul se afla in stare grava la Terapie Intensiva. Cele patru persoane in cauza au ajuns la spital in șoc hipotermic, dupa ce au fost preluate chiar din locuințele lor. Au…

- Temperaturile scazute de afara au provocat probleme de sanatate mai multor moldoveni. Numai pe parcursul saptamanii trecute au fost internati 12 oameni, cu varste cuprinse intre 34 si 70 de ani, cu hipotermie de gradul intii si doi.

- Temperaturile scazute din ultimele zile au facut primele victime la Iasi. Un barbat din localitatea Pausesti a fost gasit in stare de hipotermie in propria casa, iar o femeie a murit dupa ce a stat o noapte intreaga cazuta in curte. Barbatul in varsta de 67 de ani locuia intr-o casa neincalzita, fiind…

- ”Am inregistrat ieri foarte multe recorduri la nivelul tarii, mai ales in partea de sud a teritoriului. De maine insa temperaturile incep sa scada. Vom reveni pana la sfarsitul acestei luni la un regim termic firesc, ceea ce inseamna maxime care probabil spre sfarsitul lunii nu vor mai depasi 15 grade…