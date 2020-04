Ce s-a întîmplat cu militarul care și-a împușcat colegul în regiunea transnistreană Militarul care a tras in colegul sau intr-o sub in una dintre subdiviziunile Forțelor Armate din regiunea transnsitreana a fost arestat, presa din stanga Nistrului, scrie tv8. Ancheta studiaza toate circumstanțele incidentului, s-a dispus efectuarea examinarii medico-legale. Amintim ca un miliar a fost impușcat mortal de un coleg de-al sau in una dintre subdiviziunile Forțelor Armate din regiunea Citeste articolul mai departe pe noi.md…

