- Reprezentantii manastirii au luat masuri speciale pentru siguranta pelerinilor. Preotii au avut sarcina de a-i indruma pe pelerini sa respecte masurile de distantare si sa poarte masca de protecție.Pe aleea care duce spre cimitir a fost coada in permanenta.Și traficul rutier pe ultimii kilometri ai…

- Magda Catone, una dintre cele mai apreciate actrițe din Romania, a fost invitata in cadrul emisiunii Showbiz Report, unde a facut marturisiri dureroase despre pierderea soțului ei, Șerban Ionescu. Actrița a povestit in exclusivitate la Antena Stars cine i-a fost alaturi in aceasta perioada lunga și…

- O vedeta de la noi vorbește despre pierderea imensa pe care a suferit-o. Soțul ei a murit, iar de atunci, viața ei s-a schimbat radical. Vedeta care și-a pierdut soțul La aproape unan de la moartea soțului sau, artista sufera mai mult ca niciodata. De fapt, durerea nu s-a diminuat niciodata, iar vedeta…

- Situația a degenerat din nou in privința moștenirii pe care Cornel Galeș, dar și Ileana Ciuculete ar fi lasat-o in urma lor. Mai precis, soțul regretatei artiste s-a stins in anul 2019, iar el ar fi trebuit sa dea fiilor Ilenei Ciuculete suma de 68.000 de euro, bani pe care ii datora și bani care proveneau…

- Moartea fulgeratoare a episcopului Gurie, la doar 52 de ani, infectat cu virusul Sars-CoV-2, a starnit numeroase controverse. Daca initial surse medicale spuneau ca ierarhul nu ar fi fost vaccinat, ulterior, oficiali BOR au informat ca acesta era imunizat impotriva temutului virus

- Ileana Șipoteanu a suferit enorm dupa ce l-a pierdut pe barbatul vieții ei, Dumitru Lupu. Se intampla acum cinci ani, iar de atunci, artista incearca sa mearga mai departe fara o prezența masculina in dreapta sa. Dumitru Lupu s-a stins din viața in anul 2017 Artista Ileana Șipoteanu și compozitorul…

- In urma cu cinci ani, Ileana Șipoteanu, in varsta de 54 de ani, și-a pierdut soțul. Cei doi aveau o relație speciala, astfel ca, acesteia i-a fost foarte greu sa treaca peste dispariția barbatului ei.In prezent, artista este profesor la Universitatea Ovidius din Constanța, merge la concerte și duce…

- Un antrenor de fitness in varsta de 29 de ani din Rusia si-a pierdut viata in Spania, in timp ce incerca sa salveze o prietena. Intreaga scena a fost filmata de sotia acestuia.Tragedia s-a produs in timpul unei furtuni pe litoralul Costa Blanca.