- Dinamo a obtinut prima victorie de la revenirea in prima liga, dupa ce s-a impus cu scorul de 1-0 in fața celor de la FC Botosani, luni seara, pe Stadionul „Arcul de Triumf”. Diferenta a fost facuta de autogolul portarului Razvan Ducan, din minutul 90+5, care a deviat in propria poarta centrarea lui…

- Dinamo a invins-o pe FC Botoșani, scor 1-0, in runda cu numarul 5 din Superliga. Ovidiu Burca, antrenorul „cainilor”, a simțit o descatușare la finalul victoriei de pe „Arcul de Triumf”. Ovidiu Burca e de parere ca victoria a fost una meritata și așteapta o prestație asemanatoare runda viitoare, in…

- Dinamo Bucuresti a obtinut prima sa victorie de la revenirea in Superliga de fotbal, 1-0 (0-0) cu FC Botosani, luni seara, pe Stadionul ''Arcul de Triumf'', intr-un meci din etapa a cincea.Diferenta a fost facuta de autogolul portarului Razvan Ducan (90+5), care a deviat in propria poarta centrarea…

- Dinamo a invins-o pe FC Botoșani, scor 1-0, in runda cu numarul 5 din Superliga. Mihai Ciobanu, antrenorul din acte al moldovenilor, admite ca postul ii este in pericol. Mihai Ciobanu și Marius Croitoru, cuplul de antrenori care o conduce pe FC Botoșani, unul in acte, celalalt cu deciziile, este amenințat…

- Dennis Politic (23 de ani) a fost la cațiva centimetri de cel mai spectaculos gol al sezonului in minutul 62 al meciului Dinamo - FC Botoșani, din runda cu numarul 5 a Superligii. Dinamo și FC Botoșani nu au fost foarte generoase cu cei 5.000 de spectatori prezenți pe arena Arcul de Triumf. Prima repriza…

- Dinamo cauta prima victorie de la revenirea in Superliga, luni seara, cu FC Botoșani, pe Arcul de Triumf. Chiar daca favoriții sunt pe ultimul loc in clasament, cu un singur punct obținut in primele patru etape, 1-1 cu U Cluj, in deplasare, fanii alb-roșii sunt optimiști, deoarece jocul echipei pregatite…

- Alin Petrache, președintele FRR, a vorbit despre meciul ce urmeaza sa fie gazduit de stadionul ”Arcul de Triumf”, arena ce e „casa” rugby-ului. Acesta spera ca stadionul sa nu sufere din cauza celor doua galerii și transmite un mesaj referitoare la viitoarele colaborari. ”Teama, in general, imi e doar…

- Andrei Ivan surprinde dupa victoria cu Dinamo. Jucatorul Universitații Craiova a avut un mesaj direct pentru Eugen Neagoe, dupa partida cu echipa din Ștefan cel Mare. Universitatea Craiova a reușit sa caștige duelul cu Dinamo, de pe stadionul „Arcul de Triumf”. Pentru echipa din Banie au marcat Ivan…