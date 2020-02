Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile italiene, alaturi de cele din țara noastra au aflat ca italianul infectat cu coronavirus a tranzitat Romania in perioada 18-22 februarie și zburat la Craiova. Barbatul ar fi mers in județul Gorj, locul de unde se trage iubita sa romanca și ar fi participat la mai multe partide de vanatoare.

- Prefectul judetului Dolj, Dan Narcis Purcarescu, afirma ca, din datele de pana acum, a reiesit ca italianul de 71 de ani care s-a aflat in vizita in Romania, iar la revenirea in Italia a fost confirmat cu coronavirus a intrat in contact, in tara noastra, cu aproximativ 50 de persoane, intre care…

- Socrii italianului diagnosticat cu virusul Covid-19, dupa ce a vizitat Romania, au fost, marți seara, izolați la domiciliu, unde le-au fost recoltate probe pentru analize. Alte doua persoane care au intrat in...

- Socrii italianului Cesare Emenddatori, diagnosticat cu virusul Covid-19, dupa ce a vizitat Romania, au fost, marți seara, izolați la domiciliu, unde le-au fost recoltate probe pentru analize. Alte doua persoane care au intrat in contact cu italianul s-au dus singure la spital.Soția italianului…

- Un cetatean italian care vizitase recent Romania a fost diagnosticat marți cu coronavirus. Barbatul, in varsta de 71 de ani, e internat la un spital din Rimini. Conform informațiilor prezentate de Antena 3, iubita batranului este din Gorj, iar autoritațile incearca sa o gaseasca. Italianul a fost…

- Un reprezentant al Ambasadei Romaniei la Tokyo a mers vineri la unitatea medicala in care este internat romanul infectat cu coronavirus, noteaza Hotnews. Din datele obtinute de reprezentantul misiunii diplomatice, starea de sanatate a barbatului este buna. In prezent, romanul este supus unor teste…

- Romanul infectat cu noul coronavirus, aflat pe nava izolata in portul japonez Yokohama, a fost debarcat și dus la spital pentru ingrijiri. Aceleași masuri s-au luat și in cazul altor 43 de persoane de pe vas care au primit ieri diagnosticul. Barbatul, in varsta de 41 de an, de loc din județul Argeș,…

- Romanul de pe nava de croaziera Diamond Princess, infectat cu coronavirus, este din județul Argeș și va fi tratat in Japonia, a declarat, pentru MEDIAFAX, prefectul județului Argeș, Emanuel Soare.Prefectul județului Argeș, Emanuel Soare, a declarat, corespondentului MEDIAFAX, ca romanul infectat…