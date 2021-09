Stiri pe aceeasi tema

- Alina Vidican și Claude Senhoreti formeaza un cuplu de mai bine de patru ani și cei doi și-au unit oficial destinele chiar in urma cu o saptamana. Cei doi proaspeți soți traiesc o frumoasa poveste de dragoste, insa daca pe Alina o cunoaștem cu toții destul de bine, mai ales ca este fosta soție a lui…

- Alina Vidican și Claude Senhoreti s-au casatorit pe 26 august, in America. Acolo locuiesc, acolo s-au cunoscut și și-a inceput povestea de iubire. Cei doi au facut acum primele declarații dupa nunta, in emisiunea lui Catalin Maruța de la Pro TV. Intreg interviul s-au ținut de mana și au dezvaluit cat…

- Ziua de 26 august a fost pentru ei una dintre cele mai speciale. Alina Vidican și Claude Senhoreti s-au casatorit . Fosta soție a lui Cristi Borcea a fost in centrul atenției la eveniment, a știut cum sa iși surprinda soțul, dar și invitații. De cand a divorțat de Cristi Borcea și s-a stabilit in America,…

- Alina Vidican s-a casatorit cu Claude Senhoreti. Fosta soție a lui Cristi Borcea și-a refacut viața și și-a gasit liniștea in brațele iubitului ei. Fosta partenera a lui Cristi Borcea s-a casatorit cu iubitul brazilian Vedeta a radiat de fericire la luxosul eveniment in care și-a unit destinele cu Claude,…

- Zi mare pentru Alina Vidican! Fosta doamna Borcea și-a oficializat relația cu iubitul sau, Claude Senhoreti, de care este indragostita pana peste cap. Vedeta a spus cel mai sincer ”DA” din viața ei și a radiat de fericire. Evenimentul a fost unul pe cat se poate de luxos, mireasa primind cadou o mașina…

- Nunta mare in showbiz peste doar doua zile. Fosta soție a lui Cristi Borcea, Alina Vidican, se casatorește joi cu Claude Senhoreti. Evnimentul va avea loc in SUA, acolo unde aceștia locuiesc. Ce condiții le-a pus viitoarea mireasa celor prezenți.

- La cinci ani de la divorțul de Cristi Borcea, Alina Vidican este pregatita sa imbrace din nou rochia de mireasa și peste 3 zile va face pasul cel mare. Blonda și milionarul american Claude Senhoreti fac nunta de lux in Florida. Nunta va avea loc la The Addison, in Boca... The post Totul despre nunta…

- Alina Vidican se casatorește la 5 ani de la divorțul de Cristi Borcea. Ea și iubitul milionar, Claude Senhoreti, au stabilit deja primele detalii ale evenimentului care va avea loc in America chiar vara aceasta. De cand a plecat in America alaturi de cei doi copii ai ei și ai lui Cristi Borcea, Alina…