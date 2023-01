Stiri pe aceeasi tema

- Maria Lucia, sora lui Pele, a afirmat ca, la 21 decembrie, a fost la spitalul Albert Einstein din Sao Paulo, unde legendarul fotbalist era internat, si a spus ca acesta "simtea"ca se apropie sfarsitul. „Am fost cu el in 21 decembrie. Era foarte calm, am vorbit putin, dar deja mi-am dat seama ca simtea,…

- Cați dintre cei opt miliarde de oameni din lume nu știu ca legenda braziliana Pele s-a stins din viața la varsta de 82 de ani, pe 29 decembrie? Vestea trista a facut inconjurul lumii, dar nu a ajuns și la mama lui Pele, scrie G4Media . Sora regelui a dezvaluit ca mama fotbalistului, care a implinit…

- Luni dimineața, in zori, sicriul cu trupul neinsuflețit al lui Pele a spitalul Albert Einstein din Sao Paulo si a ajuns la stadionul Vila Belmiro din Santos. Aici „regele” va sta 24 de ore. Contegiul funerar, care l-a transportat pe Pele la stadion, a parcurs cei 80 de kilometri in doua ore, a fost…

- Pele, considerat de multe voci cel mai bun fotbalist din istorie, s-a stins din viața joi, 29 decembrie 2022, la varsta de 82 de ani. ”Regele” a fost diagnosticat in anul 2021 cu cancer de colon, iar din acel moment, Pele a purtat o lupta neincetata cu boala. La inceputul lunii decembrie, Pele, pe numele…

- Presedintele in exercitiu al Braziliei, Jair Bolsonaro, a anuntat trei zile de doliu pentru decesul legendarului fotbalist Pele, survenit joi, conform unui decret publicat in Jurnalul Oficial, informeaza AFP. „Doliul oficial este decretat in toata tara, o marca de respect dupa decesul lui Edson Arantes…

- „Doliu oficial este decretat in toata tara (...), in semn de respect dupa moartea lui Edson Arantes do Nascimento, Pele”, in urma cancerului la varsta de 82 de ani, se arata in acest decret.Fostul international brazilian Pele, unul dintre cei mai mari fotbalisti ai tuturor timpurilor, a incetat din…

- Pele a fost spitalizat din nou la Sao Paulo, iar medicii au spus ca situația acestuia este „ingrijoratoare”. Fostul fotbalist a aparut la spital insoțit de soție, in stare de confuzie, cu tumefacție generalizata și insuficiența cardiaca decompensata. Potrivit unor informații difuzate inițial de Espn…