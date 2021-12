Stiri pe aceeasi tema

- Soția și fiica lui Victor Socaciu vin cu detalii despre complicațiile aparute in spital. Ce ar fi dus la decesul celebrului cantareț de folk? Apropiații sunt și acum in stare de șoc dupa ce au aflat de moartea acestuia. Detalii despre decesul lui Victor Socaciu: ce s-a intamplat in spital? Familia indurerata…

- Laura Crișan, fiica afaceristului Ioan Crișan, ucis in atentatul cu bomba de acum 7 luni din Arad, a decis sa faca declarații incredibile chiar in ziua de Craciun. Laura Crișan a vorbit pentru prima data despre maniera defectuoasa in care a fost anchetata moartea tatalui ei. Femeia susține…

- A fost alerta, joi dimineața, dupa ce la Sectia de Boli Infectioase a Spitalului Judetean de Urgenta din Ploiești, unde sunt tratați pacienți cu COVID-19, a izbucnit un incendiu. S-a aflat ca doi oameni au murit, o infirmiera a suferit arsuri, iar alți pacienți au fost evacuați. Printre oamenii care…

- Mircea Rednic, antrenorul lui Dinamo, a dat detalii despre situația lui Deian Sorescu (24 de ani). Dinamo – CFR Cluj se joaca duminica, de la 18:30. Partida va fi liveTEXT, video și foto pe GSP.ro și in direct pe Look+, DigiSport și TV Telekom Sport. La conferința de presa susținuta azi, „Puriul” a…

- Dana Rogoz a avut parte de momente de coșmar in timp ce dormea, iar actrița le-a povestit fanilor de pe Instagram toata intamplarea. Fiica sa cea mica a lovit-o destul de serios in timpul somnului la nas, iar durerea a fost uriașa.

- Au trecut cinci luni de zile de cand marele actor Ion Dichiseanu a parasit aceasta lume, lasand un gol imens in sufletele romanilor de pretutindeni. Ioana, fiica regretatului artist, a luat o decizie radicala. Ce va face cantareața in onoarea tatalui sau. Ioana Dichiseanu nu se poate desprinde de hainele…

- Au trecut 6 luni de la moartea lui Gabi Lunca, iar fiicele sale nu au facut un parastas așa cum se aștepta toata lumea. Estera Onoriu, una dintre fiicele regretatei artiste, a dezvaluit motivul pentru care nu au ținut cont de acest obicei. Gabi Lunca a murit la 82 de ani , in luna aprilie a acestui…

- O femeie a fost filmata in timp iși agreseaza fiica de 16 ani. Victima este lovita, amenințata cu moartea și tunsa forțat. Agresiunea s-a produs in casa familiei, anunța Mediafax. Incidentul s-a produs la inceputul lunii octombrie, iar imaginile inregistrate de o camera de supraveghere au…