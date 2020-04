Ce s-a întâmplat cu ”balena” urâtă. Rețeta de slăbit a unei adolescente Holly Bolton a ajuns obeza de mica. La 11 ani purta deja haine de adult marimea XXXL. Atunci a fost dusa la medic, prima data, de mama sa. A ajuns și la dietetician. In fața imensitații, specialistul a spus ca nu crede ca fata va putea vreodata sa slabeasca altfel decat printr-o intervenție chirurgicala bariatrica (n.r. micșorarea stomacului, prin montarea unui inel gastric). Practic nu i s-a dat nicio șansa sa slabeasca sanatos. Tanara iși amintește cum a fost intalnirea cu medicii, pentru ca au vazut-o mai mulți. ”Medicii au observat ca greutatea mea devenea o problema și așa am fost trimisa… Citeste articolul mai departe pe evz.ro…

