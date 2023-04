Ce s-a ales de un proiect european la Giurgiu: 13 microbuze noi cumpărate în 2020 au ajuns năpădite de iarbă Caz incredibil la Giurgiu, unde 13 microbuze noi cumparate pe bani europeni de catre o societate care ține de Primarie zac nefolosite in Zona Libera de aproape trei ani, deoarece nu a fost finalizata statia de alimentare cu gaz comprimat natural. In tot acest timp, transportul in comun in oraș este efectuat de catre un operator privat. Saptamana trecuta, consilierii municipali au aprobat proiectul de hotarare privind acordarea sumei de 593.000 de lei pentru functionarea SC Tracum, unitate subordonata Primariei locale, cea care a accesat de altfel proiectul european. Actul normativ a generat, insa,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

