- Dupa incheierea mandatului de membru al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), judecatoarea Lia Savonea s-a reintors in funcția de președinte al Curții de Apel București. Aparatoare ferventa a drepturilor și statutului judecatorilor, Lia Savonea a reușit, in activitatea sa din CSM, sa separe interferența…

- Frații milionari Andrew și Tristan Tate, care sunt suspectați ca au comis mai multe fapte penale in Romania, vor ramane in arest, au decis, ieri, magistrații de la Curtea de Apel București. Judecatorii de la Curtea de Apel București au respins, ieri, cererea in care frații Andrew și Tristan Tate contestau…

- Fostul baron social-democrat Niculae Badalau, in prezent vicepreședinte in cadrul Curții de Conturi, a fost adus cu duba poliției la Curtea de Apel București, unde judecatorii au decis sa fie plasat in arest pentru 30 de zile. Niculae Badalau a coborat incatușat din duba poliției și a intrat in sediul…

- In timpul campaniei de mobilizare, armata rusa a recrutat inclusiv barbați care nu au folosit vreodata o arma. Trei persoane intervievate de publicația independenta rusa Meduza au povestit cum oficialii au falsificat documente pentru a putea trimite pe frontul din Ucraina recruți care nu erau calificați…