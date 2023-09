Vizita oficiala a ministrului apararii nationale, Angel Tilvar, in Italia

Ministrul apararii nationale, Angel Tilvar, efectueaza, in perioada 24 27 septembrie, o vizita oficiala in Republica Italiana, la invitatia omologului sau, Guido Crosetto. Ministrul apararii nationale, Angel Tilvar, efectueaza, in perioada 24 27 septembrie,… [citeste mai departe]