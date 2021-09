Ce riscă premierul Cîțu după revocarea lui Stelian Ion E furtuna in coaliție dupa ce premierul Cițu l-a revocat pe ministrul USR al Justiției, Stelian Ion. Dan Barna a scris pe Facebook ca este un abuz de putere al premierului si ca acesta trebuie sa plece. Liderul USR PLUS spune ca „deciziile luate noaptea ca hoții nu sunt marca inregistrata a lui Liviu Dragnea. Iar Florin Cițu a aratat ca e mai rau decat Dragnea„. Și Stelian Ion susține ca premierul nu are respect pentru lege și ca este doar o chestiune de timp pana cand Florin Cițu va pleca acasa. „Premierul Florin Cițu arata in seara aceasta inca o data ca nu are respect pentru lege, pentru Constituție.… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

