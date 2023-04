UE pregatește „restricții de urgența” asupra importurilor de cereale ucrainene catre cinci state membre din apropierea țarii sfașiate de razboi, inclusiv Romania, cedandu presiunilor Poloniei și Ungariei, dupa ce acestea au luat masuri unilaterale pentru a liniști fermierii locali., scrie publicația Financial Times, citata de EuroIntegration, pe baza unor surse din cadrul Comisiei Europene.Masurile aflate in discuție ar interzice importurile acestor produse pana in luna iunie in cele patru state membre care se invecineaza cu Ucraina, plus Bulgaria, cu excepția reexportului catre alte state membre…