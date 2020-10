Stiri pe aceeasi tema

- Ce sa mai, e razboi mare intre Lino Golden, Mario Fresh și Alexia Eram cu Alex Velea și Antonia. Se pare ca Lino Golden și Mario Fresh, copiii ”de suflet” ai lui Alex Velea l-au parasit pe cel care i-a lansat și nu au facut-o intr-un mod prea elegant. Alex Velea s-a certat cu Mario […] The post Alex…

- Scandal de zile mari in showbiz-ul romanesc! Lino Golden, replica dura pentru Alex Velea dupa o cearta incredibila. Mai mult, Abi Talent si-a umilit si el fostul mentor muzical. Iata ce se intampla in familia “Golden Boy Society”!Lino Golden, replica dura pentru Alex Velea “Copiii adoptati”…

- Este scandalul momentului in lumea muzicala. Lino Golden și Mario Fresh au anunțat oficial ca s-au retras din familia Golden Boy Society, din cauza ideilor impuse de patronul casei de producții, Alex Velea.Separarea de mentorul lor a ridicat multe semne de intrebare in randul admiratorilor…

- Scandal de zile mari in showbiz-ul romanesc! Lino Golden, replica dura pentru Alex Velea dupa o cearta incredibila. Mai mult, Abi Talent si-a umilit si el fostul mentor muzical. Iata ce se intampla in familia “Golden Boy Society”! Lino Golden, replica dura pentru Alex Velea “Copiii adoptati” ai lui…

- Este scandalul momentului in lumea muzicala. Lino Golden și Mario Fresh au anunțat oficial ca s-au retras din familia Golden Boy Society, din cauza ideilor impuse de patronul casei de producții, Alex Velea. Separarea de mentorul lor a ridicat multe semne de intrebare in randul admiratorilor acestora.…

- Scandalul ia amploare in lumea mondena, dupa ce Lino Golden a anunțat in mod oficial ca prietenia dintre el și Alex Velea s-a terminat. Astazi, la zi de cand a postat mesajul, artistul a inceput sa fie criticat de colegii de breasla, pe motiv ca Velea i-a dat tot ce are in prezent. Ce reacție a avut…

- Scandalul momentului ii are ca protagoniști pe Iulia Albu și Lino Golden. Artistul i-a aruncat jigniri dure dupa ce stilista i-a comentat nu ținuta, ci atitudinea pe care o afișeaza pe Internet. Iulia Albu vs. Lino Golden. Acuze, tensiuni și critici. Artistul i-a dat replica stilistei dupa ce aceasta…

- Excentricul Lino Golgen, cel care pare ca ii calca pe urme lui Alex Velea, le-a dat celor care nu-l suporta o replica extrem de acida. Artistul a tacut, cat a tacut, dar acum nu s-a mai putut abține.