Ce religie are prima doamnă a României Președintele Klaus Iohannis (61 de ani) și soția sa, Carmen (60 de ani), formeaza unul dintre cele mai indragite cupluri oficiale din Romania. Lumea ii simpatiseaza pe cei doi mai ales pentru modestia și rafinamentul de care dau dovada de fiecare data cand se afișeaza in public. V-ați intrebat vreodata care este religia președintelui și a primei doamne a Romaniei? Citește gratuit ediția de noiembrie a revistei Unica. O gasești AICI Carmen Iohannis este descendenta unei familii romane unite (greco-catolice) din localitatea Santu, un sat din apropierea orașului Reghin, in județul Mureș. Spre deosebire… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

