Ce relaxări ar putea intra în vigoare de la 1 iunie, potrivit lui Florin Cîțu Premierul Florin Cițu a spus ca inceputul lunii iunie ar putea veni cu mai multe masuri de relaxare a masurilor epidemiologice, indiferent de cate persoane vor mai fi vaccinate pana atunci. In ultimul timp, Florin Cițu a vorbit despre o ținta de vaccinare de 5 milioane de persoane pana la data de 1 iunie. Insa Romania abia a depașit pragul de patru milioane de persoane vaccinate și au mai ramas mai puțin de doua saptamani pana la inceputul verii, lucru care face ținta dificil de atins. Mai nou, premierul a spus ca „putem sa atingem 5 milioane, dar nu asta e obiectivul”, dupa cum arata Libertatea… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

