Ce recomandă CJSU în caz de vreme geroasă Avand in vedere ca urmeaza o perioada cu temperaturi negativ și vreme local geroasa, Comitetul Județean pentru Situații de Urgența recomanda cetațenilor sa nu se expuna la frig și sa evite șederea indelungata afara. Daca sunt nevoiți sa o faca atunci trebuie sa se imbrace adecvat in zona extremitaților corpului. Este indicat sa nu iasa […] Source Citeste articolul mai departe pe emaramures.ro…

Sursa articol: emaramures.ro

