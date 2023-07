Stiri pe aceeasi tema

- Curtea de Apel București a respins joi, 27 iulie, contestațiile impotriva masurilor preventive din dosarul DIICOT care vizeaza „azilele groazei”, iar drept urmare, cei doi frați Godei vor ramane in arest. Frații Ștefan Godei și Daniel Godei, patronii „azilelor groazei din Voluntari, au fost duși joi,…

- Frații Daniel și Ștefan Godei raman in arest preventiv, dupa ce judecatorii de la Curtea de Apel București au decis, joi, 27 iulie, sa prelungeasca masura pentru inca 30 de zile.„In baza 204 CPP respinge ca nefondate contestațiile formulate de Godei Daniel, Godei Ștefan Cristian, Pleșa Gheorghe, Bosincianu…

- Chirurgul Mircea Beuran a fost achitat definitiv miercuri, in dosarul in care fusese trimis in judecata pentru luare de mita, dupa ce ar fi luat 10.000 de euro de la o doctorița in schimbul unui post sub conducerea sa. Curtea de Apel București a respins apelul DNA, dupa ce Tribunalul Giurgiu il achitase…

- Curtea de Apel Bucuresti a decis, miercuri, sa respinga, ca nefondate, contestatiile depuse de fratii Tate, dar si de catre celelalte doua persoane din dosar. Astfel, Andrew si Tristan Tater raman in arest la domiciliu, decizia fiind definitiva.

- Curtea de Apel Craiova a pronunțat, marți, 30 mai 2023, sentința definitiva in cazul crimelor infaptuite de Gheorghe Dinca. Barbatul a ramas cu sentința maxima, in timp ce complicele sau a primit 12 ani de inchisoare pentru viol.

- Sentinta definitiva in dosarul in care cantareata Lidia Buble este acuzata de dare de mita. Curtea de Apel Bucuresti a decis condamnarea definitiva a cantaretei la un an de inchisoare cu suspendare. Hotararea de azi este definitiva. Amintim ca dosarul a fost solutionat initial de Tribunalul Bucuresti.…