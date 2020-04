Stiri pe aceeasi tema

- Consultatiile la medicul de familie sau in ambulatoriul de specialitate pot fi acordate si la distanta, precizeaza, miercuri, CNAS intr-un comunicat remis presei, informeaza AGERPRES . “Conform prevederilor Ordinului Comandantului Actiunii, secretar de stat, sef al Departamentului pentru Situatii de…

- Compania farmaceutica Laropharm a donat mii de litri de gel igienizant pentru maini din producția proprie catre spitale din București și din țara, dar și catre Serviciul de Ambulanța București – Ilfov și medicii de familie din Capitala și din județul Ilfov. O donație consistenta a ajuns și la polițiști. …

- Comitetul Local pentru Situații de Urgența al Municipiului Gherla – Centrul Operativ a transmis marți, 31 martie, un comunicat cu privire la gestionarea situației create de COVID-19. „Avand in vedere evoluția situației create de coronavirus la nivel internațional și național și ținand seama de comunicarile…

- Primaria Cugir face cunoscute numerele de telefon ale medicilor de familie din localitate, astfel incat cetațenii care au nevoie de consultații și rețete sa nu fie nevoiți sa se deplaseze și sa se expuna riscului imbolnavirii cu Covid-19. Pe perioada Starii de Urgența, medicii de familie pot acorda…

- Sistemul de sanatate incearca sa țina in aceste ore și zile o balanța de care va depinde in buna parte evoluția epidemiei in Romania. Pe de o parte, s-a probat in celelalte țari ca testele precoce ajuta atat pacienții pozitivi sa fie tratați rapid, cat și sa se stabileasca traseului infectarii, ceea…

- Managerul serviciului de Ambulanta Bucuresti-Ilfov (SABI), Alice Grasu, a declarat, luni, ca, in perioada 19- 26 ianuarie, a crescut cu 20% numarul solicitarilor, iar numarul cazurilor cu febra cu 100%, fata de aceeasi perioada a anului trecut. Grasu a precizat ca populatia se asteapta ca la fiecare…

- Autoritatile din Romania vin in ajutorul romanilor care au nevoie de ajutorul salvatorilor de la 112. Astfel, momentan, in zona Capitalei si a judetului Ilfov este testat un serviciu de salvare mai rapida si mai exacta, insa doar pentru telefoanele cu sistem de operare Android.