Stiri pe aceeasi tema

- Lidia Buble și Connect-R s-au intalnit de ziua lor de naștere in timpul cursei de la „Asia Express”. Pe 9 iunie au fost aniversați și surprinși in ipostaze neașteptate pe „Drumul Imparaților”.Cei au fost filmați de colegii lor in timp ce aceștia le cantau „La mulți ani”. Bucuroși sa se intalneasca,…

- Lidia Buble sarbatorește azi ziua de naștere. Cantareața a implinit 28 de ani chiar pe timpul traseului de la „Asia Express”, sezonul 4. A dezvaluit ce cadou și-a facut, dar și imagini de pe „Drumul Imparaților”. Cantareața nu are acces la telefon pe parcursul competiției, dar pe Facebook-ul ei au aparut…

- Lidia Buble a plecat in aventura vieții sale, dar cantareața nu a acceptat provocarea pe bani puțini! In timp ce fanii s-au bucurat nespus pentru ca o vor vedea alaturi de sora ei, Estera, intr-un show de milioane, șefii Antenei s-au asigurat ca aceasta va primi o adevarata avere dupa fiecare episod.…

- Lidia Buble a plecat in aventura ce ii va pune la incercare limitele! Vedetei ii este alaturi sora ei, Estera, in timp ce show-ul Asia Express promite ca telespectatorii se vor bucura de inca un sezon exploziv. Chiar daca artista are foarte multe temeri și o fobie ce abia acum s-a aflat, aceasta a decis…

- Lidia Buble și sora ei, Estera, formeaza o echipa la „Asia Express”, sezonul 4, alaturi de alte nume cunoscute din showbiz. Cele doua au acordat un interviu, in care au dezvaluit ce au facut inainte de plecarea in competiție. „Suntem foarte emoționate. Eu deja pe drum incoace am inceput sa tremur din…

- In curand fanii ”Asia Express” vor vedea la lucru cele 9 echipe de vedete pe ”Drumul Imparaților”. Printre cele 9 echipe se numara și cea formata de celebra Lidia Buble și sora ei Estera. Echipele au fost anunțate de producatorii show-ului și la finele acestei luni vor incepe filmarile in Turcia. Dupa…

- Lidia Buble și Estera sunt printre cele 18 vedete care participa la „Asia Express”, sezonul 4 . Ele pornesc in aventura de pe „Drumul Imparaților” increzatoare, susțin ca merg direct in marea finala. Lidia Buble a declarat ca e incantata de participarea ei la acest proiect de la Antena 1. Merge alaturi…

- Un nou sezon Asia Express este pe cale sa inceapa cat de curand, iar echipele au fost deja anunțate. Printre concurenți, nimeni alta decat Lidia Buble, alaturi de sora sa, Estera. Fosta iubita a lui Razvan Simion a oferit primele declarații despre participarea la Asia Express, sezonul 4, dar mai ales,…