Ce probleme de sănătate avea regretatul cântăreț de muzică populară Petrică Mîțu Stoian VIDEO Regretatul cantareț de muzica populara, Petrica, Mițu Stoian, se pare ca a avut probleme cu inima, iar tratamentul i-ar fi agravat starea de sanatate, spun apropiații iubitului rapsod. Cantareața de muzica populara, Niculina Stoican, care a fost colega și foarte buna prietena cu Petrica Mițu Stoian, a povestit ca iubitul rapsod urma sa fie transferat la București, la spital, insa organismul lui a cedat și amurit in seara de sambata seara. „Sunt goala. In mintea și sufletul meu e un mare vid, un mare gol. Nu am cuvinte, nu imi gasesc cuvintele. Toata dupa-amiaza am stat de vorba cu sora lui. Fiind… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

