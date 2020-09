Stiri pe aceeasi tema

- Filmarile la productia "The Batman" au fost oprite in Marea Britanie, au anuntat joi studiourile Warner Bros., dupa ce un membru al echipei a contractat noul coronavirus. Potrivit revistei Vanity Fair, persoana in cauza ar fi chiar actorul principal Robert Pattinson, relateaza AFP si dpa. "Un membru…

- CHISINAU, 26 aug - Sputnik. Comisia Naționala Extraordinara pentru sanatate publica a decis sa prelungeasca starea de urgența in sanatate publica pana la 15 septembrie, in contextul creșterii semnificative a numarului de infectari cu COVID-19. Astfel, este prelungit și termenul de aplicare…

- Directia de Sanatate Publica (DSP) Bucuresti are, de joi, un call center dedicat COVID-19, unde se pot primi informatii si indrumari legate de infectarea cu noul coronavirus. Numarul unic este 021/9462 si poate fi apelat in intervalul orar 8.00- 22.00, de luni pana duminica.

- Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (CEB) au semnat un acord de imprumut de 70 de milioane euro pentru a atenua impactul Covid-19 asupra sanatații și ocuparii forței de munca. Imprumutul este structurat in 2 componente: Sanatate și Suport pentru Intreprinderile…

- Deși numarul de persoane infectate crește pe zi ce trece, iar spitalele nu mai au locuri pentru pacienții asimptomatici sau cu forme ușoare de COVID-19, in multe județe, medicii de familie nu pot elibera concedii medicale pentru cei nevoiți sa stea in izolare la domiciliu din cauza modului greoi in…

- Vaccinul pentru Covid-19 al companiei Moderna ar putea fi disponibil pentru utilizare pe scara larga pana la sfarsitul anului, au declarat luni oficiali ai companiei americane, dupa anuntarea inceperii fazei finale a unui studiu clinic pe 30.000 de participanti, pentru demonstrarea sigurantei si…

- Prefectul de Argeș a vorbit la Digi24 despre creșterea masiva a numarului de cazuri COVID-19 din județ. Emanuel Soare spune ca sunt trei localitați care ar putea fi „blocate”. Și premierul Ludovic Orban a vorbit despre situația de acolo. „Nu suntem in situatia de a carantina niciun judet. In Arges,…

- Spania va aduce un omagiu national victimelor epidemiei de COVID-19 in 16 iulie, in prezenta inaltilor conducatori ai Uniunii Europene si a directorului general al Organizatiei Mondiale pentru Sanatate (OMS), a anuntat miercuri premierul Pedro Sanchez, citat de AFP."Ceremonia de stat pentru…