- Vicepremierul Andrei Spinu, a participat la reuniunea ministeriala prezidata de premierul roman Nicolae Ionel Ciuca, organizata in marja Conferinței internaționale a gazului in Romania, in data de 22 septembrie 2022. La reuniune au participat și miniștri ai Energiei din Romania, Ucraina, Azerbaidjan,…

- Sezonul estival 2022 a marcat cresteri pe toate destinatiile principale ale romanilor, respectiv Bulgaria, Romania, Grecia si Turcia, cifrele inregistrate fiind peste asteptari atat fata de 2021, cat si fata de anul 2019, sustin reprezentantii unui tur-operator, membru al Asociatiei Nationale a Agentiilor…

- Dupa intrarea principala din Complexul Sportiv Polivalent de la Unirea te lovește o pictura de mari dimensiuni. Este expusa deasupra intrarii de jos, catre terenul de joc. O pictorița din Bistrița și-a lasat permanent semnatura pe cladire. Autoarea picturii este Mirela Traistaru, una dintre bistrițencele…

- Sala Sporturilor din Mioveni gazduiește, incepand de miercuri, 10 august, si pana duminica, 14 august, intrecerile Campionatul Balcanic de volei junioare U19. Alaturi de formația Romaniei, ocupanta a locului sase la Campionatul Mondial U18 din 2021 și a locului cinci la Campionatul European U17 din…

- La 28 iulie 1913, stil vechi (10 august 1913, stil nou) se incheie Tratatul de pace de la București dintre Romania, Serbia, Grecia, Bulgaria și Turcia, tratat care pune capat celui de-Al Doilea Razboi Balcanic. Razboiul a inceput la 16/29 iunie 1913, in momentul in care Bulgaria și-a atacat aliații,…

- Otilia, cunoscuta publicului larg drept Otilia Bilionera, a susținut sambata, 23 iulie, un concert in Dhaka, Bangladesh la care aproape 15.000 de oameni au fost prezenți. Aceasta a fost prima prezența a Otiliei in Asia de Sud. Otilia a fost primita cu brațele deschise de fanii din Bangladesh. In ultimele…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II au depistat 53 de cetateni provenind din India, Bangladesh, Pakistan, Turcia și Siria care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria cu scopul de ajunge in Spatiul Schengen, ascunsi in doua automarfare inmatriculate…

