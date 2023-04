Stiri pe aceeasi tema

- Sorin Bontea, Catalin Scarlatescu și Florin Dumitrescu au concurat aseara, la jocul de amuleta, cu un alt adversar care a caștigat competiția Chefi la cuțite. Chef Munti, cel care a luat trofeul sezonului șase al show-ului culinar, a intrat in arena amuletei, participand la cea mai apriga lupta culinara…

- A inceput degustarea la Chefi la cuțite! Proba de amuleta a ediției din aceasta seara a emisiunii a luat sfarșit! Jurații au gatit de data aceasta pentru Ilona Brezoianu. Vedeta a facut show in timp ce gusta preparatele celor patru chefi.

- Cel mai urmarit cooking show din Romania, Chefi la cuțite, vine in seara aceasta la Antena 1, de la ora 20:30, cu multe surprize in ringul preselecțiilor pentru Sorin Bontea, Catalin Scarlatescu și Florin Dumitrescu. Printre cei care vor gati diseara pentru cei trei jurați se numara concurenți cu experiența…

- Cel mai urmarit cooking show din Romania, Chefi la cuțite, vine in seara aceasta la Antena 1, de la ora 20:30, cu multe surprize in ringul preselecțiilor pentru Sorin Bontea, Catalin Scarlatescu și Florin Dumitrescu.

- Iulia Ponor și Mariana Popa au participat la Chefi la cuțite și au reușit sa obțina trei cuțite. Inainte de acest moment, cele doua tinere au reușit sa-i uimeasca pe Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu cu dezvaluirile despre activitatea care le aduce sume importante in conturi.

- Viorica și Ionița de la Clejani sunt surpriza serii din aceasta ediția a show-ului culinar la Chefi la cuțite. Cei doi artiști vor juriza și vor da verdictul final al probei de amuleta, la Chefi la cuțite. Jurații se intrec in cursa alaturi de Roxana Blenche și au primit o sarcina care le-a dat batai…

- In prima ediție a emisiunii Chefi la cuțite, sezonul 11, Catalin Scarlatescu, Florin Dumitrescu, Sorin Bontea și nou intratul Ștefan Popescu s-au intrecut pentru prima amuleta pusa la bataie de Gina Pistol. Speak a fost cel care a trebuit sa decida cine este caștigatorul amuletei.

- Sezonul 11 al celui mai urmarit show culinar din Romania, Chefi la cuțite, incepe in aceasta seara la Antena 1, de la ora 20:30, cu prima lupta pentru amuleta care are noi reguli: alaturi de Sorin Bontea, Catalin Scarlatescu și Florin Dumitrescu, in arena culinara intra un al patrulea Chef, care va…