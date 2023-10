Stiri pe aceeasi tema

- Fosta prima doamna a renegociat contractul prenupțial cu Trump pentru a proteja interesele financiare ale fiului ei, Barron, in varsta de 17 ani, in timp ce problemele juridice și facturile soțului ei se aduna, relateaza Page Six.

- Inalti reprezentanti ai Statelor Unite ale Americii, ai Uniunii Europene, Ucrainei, Republicii Moldova si Romaniei discuta, vineri, in Portul Constanta, despre transportul cerealelor din Ucraina.Evenimentul este organizat de Ambasada SUA la Bucuresti, transmit reprezentantii Companiei Nationale Administratia…

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un pare sa fi plecat spre Rusia pentru o intalnire cu presedintele Vladimir Putin, a anunțat luni postul de televiziune sud-coreean YTN, citand surse guvernamentale, potrivit Associated Press și Reuters.Trenul la bordul caruia s-ar afla Kim Jong ar fi parasit duminica seara…

- Judecatorul Clarence Thomas de la Curtea Suprema a Statelor Unite a recunoscut ca a calatorit gratis cu avionul privat al unui om de afaceri, transmite AFP. Magistratul conservator era deja criticat pentru ca a acceptat cadouri din partea unui miliardar republican. O serie de dezvaluiri jenante a generat…

- Beneficiarul S.C. M-TOTAL-M S.R.L. a semnat in luna februarie 2023 Contractul de finanțare nr. 1954 din 27.02.2023, cu MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE in calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020.Proiectul „SISTEM ...

- Chindia i-a desfacut contractul de munca ofițerului de presa Ionuț Marin, deși regulamentul prevede ca orice club de Liga 2 trebuie sa aiba un angajat in aceasta poziție. De azi, Chindia a decis sa desființeze postul de ofițer de presa, ocupat in ultimii ani de Ionut Marin, caruia i s-a reziliat contractul…

- Sam Asghari a negat ca va contesta acordul prenuptial pe care il are cu Britney Spears, dupa ce a depus cererea de divort dupa 14 luni de casnicie, scrie digi24.ro , cu referire la The Guardian.

- Sam Asghari a negat ca va contesta acordul prenuptial pe care il are cu Britney Spears, dupa ce a depus cererea de divort dupa 14 luni de casnicie, scrie The Guardian, potrivit news.ro.Modelul si antrenorul de fitness a recunoscut, intr-o declaratie postata online joi, ca solicitarea de intimitate…