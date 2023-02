Stiri pe aceeasi tema

- Afacerile mici și mari care sa vor atraga noi capitaluri pentru susținerea activitaților vor putea primi granturi de pana la 200.000 de euro. Ajutoarele de stat vor putea fi folosite pentru a acoperirea anumitor cheltuieli presupuse de procedura de listare pe Bursa de Valori București (BVB). Ajutoarele…

- 2022 a adus furtuna asupra companiilor de tehnologie listate la bursa: Amazon si-a pierdut jumatate din capitalizare, in cel mai dureros an de la criza dotcom. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Libra Internet Bank continua finantarea prin bursa si listeaza a treia sa emisiune de obligatiuni, in valoare de 4,262 milioane de euro. Obligatiunile se tranzactioneaza pe segmentul principal al Bursei de Valori Bucuresti, sub simbolul bursier LIBRA32E. Libra Internet Bank a vandut anul acesta 8.524…

- Ministerul Finanțelor a reluat emisiunile de titluri de stat pentru populație FIDELIS și lanseaza la Bursa de Valori București o noua oferta. Se pot astfel cumpara titluri de stat cu maturitați de un an sau de 3 ani, cu dobanzi pentru lei de 7,65%, respectiv 8% sau cu dobanzi pentru euro de 2,7%, respectiv…

- Sucevenii au posibilitatea sa investeasca și in aceasta luna in titlurile de stat destinate exclusiv populației prin intermediul Programelor Tezaur și Fidelis.Titlurile de stat Tezaur au maturitați de 1 și 2 ani și dobanzi anuale de 7,65%, respectiv 7,80% și au valoarea nominala de 1 leu. Potrivit ...

- Ministerul de Finante se imprumuta din nou de la populație, pentru ultima data in acest an. Incepand de astazi romanii pot investi in ultimele emisiuni de titluri de stat „Tezaur” din 2022. Acestea au maturitați de 1 si 2 ani și dobanzi anuale de 7,65 și, respectiv, 7,8%. Titlurile de stat au valoare…

- O noua oferta de vanzare de titluri de stat Fidelis, lansata de Ministerul Finanțelor, la BVB. Cine le poate cumpara, de luni Ministerul Finanțelor lanseaza lanseaza la Bursa de Valori București o noua oferta de vanzare de titluri de stat pentru populație Fidelis. Acceasta se va desfașura in perioada…

- Titlurile de stat denominate in lei au maturitați de 1 an și 3 ani și dobanda de 7,65% p.a. și, respectiv, de 8% p.a., iar cele in euro au maturitați de 1 și, respectiv, 2 ani și dobanzi de 2,7% p.a. și, respectiv, 3,7% p.a. Oferta inițiala primara (IPO) se va derula in perioada 5 […] The post Ministerul…