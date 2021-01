Ce presupune amânarea ratelor la bănci și ce variante au cei care vor să-și amâne creditele Orice persoana care solicita amanarea ratelor la credite trebuie sa știe ca va plati rate mai mari dupa ce se trece perioada in care i-au fost amanate plațile. Potrivit proiectului Ministerului de Finanțe, vor putea cere amanarea ratelor la credite doar cei care dovedesc ca le-au scazut veniturile cu 25% in ultimele 3 luni, dupa ce au ramas fara loc de munca, le-a fost diminuat salariul sau au intrat in șomaj tehnic. Banca are la dispoziție 15 zile, dar nu mai tarziu de 30 martie pentru a decide daca aproba sau nu amanarea ratelor. NEWS ALERT: CCR a decis – Pensiile trebuie majorate cu 40%… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cea mai mare pensie din Romania este in valoare de 78.634 de lei, din care 5.205 lei din contributivitate și 73.429 de lei din criterii favorizante obținute din mai multe legi, a afirmat ministrul Muncii, Raluca Turcan, la Digi24. NEWS ALERT: CCR a decis – Pensiile trebuie majorate cu 40% „Un element…

- Cererile pentru amanarea plații ratelor, pana pe 15 martie Foto. Arhiva. Centrul de Solutionare Alternativa a Litigiilor în domeniul Bancar le recomanda posesorilor de credite carora le-au scazut veniturile din cauza pandemiei sa solicite amânarea platii ratelor numai dupa o informare…

- Amanarea ratelor la creditele contractate pana pe data de 30 martie 2020 este posibila si in acest an, insa decizia trebuie luata dupa o informare riguroasa, arata reprezentantii Centrului de Solutionare Alternativa a Litigiilor in domeniul Bancar (CSALB). "Pe fondul crizei sanitare generate de pandemia…

- ​Guvernul liberal continua politica pro-activa de sprijinire a mediului de afaceri pentru accelerarea creșterii economice și politicile bugetare care sprijina creșterea economica, fara majorari de taxe și impozite și pentru perioada 2020-2024.De asemenea, Guvernul a prevazut 10 miliarde de euro…

- Consumatorii au trimis peste 2.300 de cereri de negociere cu bancile si IFN-urile de la inceputul anului, fiind finalizate 300 de negocieri prin impacarea partilor, a anuntat miercuri Centrul de Solutionare Alternativa a Litigiilor in domeniul Bancar (CSALB), conform News.ro. Citește și: Șerban…

- Negocierile derulate in cadrul Centrului de Soluționare Alternativa a Litigiilor in domeniul Bancar (CSALB) au dus la soluționarea a 300 de negocieri intre banci și clienți, de la inceputul anului și pana acum, dintre care 294 cu bancile și 6 cu IFN-urile. In alte 90 de negocieri consumatorii și bancile/IFN-urile…

- Concilierile dintre Instituțiile Financiare Nebancare (IFN) si clientii acestora au rezultate slabe, chiar și dupa cinci ani de la inființarea Centrului de Soluționare Alternativa a Litigiilor in domeniul Bancar (CSALB). Deși cererile adresate IFN-urilor sunt cu aproape 60% mai multe decat anul trecut,…

- Conform acestuia, pana in prezent au fost acordate 300.000 de credite Prima Casa, iar rata de default este de 0,19%. Citește și: Citu: "Romania a fost administrata de o gasca de infractori in ultimii ani. Am pornit cu o gaura la buget de 80 de miliarde de lei" ”In ultimii zece ani,…