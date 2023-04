Ce poți face dacă îți cade părul? Caderea parului este un fenomen deloc placut, care poate avea un impact emoțional extrem de puternic. Un numar mare de persoane se confrunta cu o astfel de problema, care uneori poate fi dificil de combatut. Daca și tu ai observat cum podoaba ta capilara nu mai este la fel de bogata, iata ce ar trebui sa faci. Simptomele caderii parului In medie, un om pierde in jur de 100 de fire de par pe zi, iar acest lucru este perfect normal. Insa, in momentul in care acest numar crește și incepi sa observi mai multe fire cazute la duș, pe perna sau care raman pe perie sau pe haine, este posibil… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

