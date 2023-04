Ce poți face cu cozonacul rămas de la Paște. Rețete delicioase Daca și ție ți-au ramas cozonaci de la Paște, afla ca sunt cateva rețete delicioase pe care le poți prepara cu feliile de cozonac care s-au uscat. Iata cateva idei de preparare a cozonacului ramas de la Paște! Tiramisu cu cozonac Inlocuiește pișcoturile, din rețeta clasica de tiramisu, cu felii subțiri de cozonac. Alterneaza straturi de cozonac inmuiate in cafea, cu branza mascarpone frecata cu zahar pudra, și pudreaza deasupra cu cacao. Lasa-l la frigider pentru cateva ore inainte de a-l savura. Toast cu cozonac Taie cozonacul in felii groase și prepara o combinație de oua batute cu lapte și… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

