- Medicul Valeriu Gheorghita, coordonatorul campaniei de vaccinare anti-COVID, sustine ca documentul pe care il primeste fiecare persoana care este vaccinata impotriva COVID-19 include lotul, data pana la care este valabil lotul din care face parte vaccinul inoculat si tipul de vaccin, informeaza News.ro…

- Ca urmare a demararii campaniei de vaccinare, peste 14:000 de romani au cumparat pachete turistice in stațiunile romanești de la Marea Neagra, de la inceputul anului 2021, dublu comparativ cu luna noiembrie a anului 2020, conform cifrelor furnizate de Litoralulromanesc.ro. “Increderea romanilor ca 2021…

- Peste 300.000 de persoane din etapa a II-a s-au programat pentru a se vaccina anti-COVID-19, in perioada 15 ianuarie, ora 15,00 – 18 ianuarie, ora 15.30, informeaza, luni, Serviciul de Telecomunicatii Speciale. Articol aparut in Jurnalul de Ilfov, ediția print nr. 532 „In perioada 15 ianuarie 2021,…

- Românii de peste 65 de ani, cei care lucreaza în domenii cheie și cei care au boli cronice vor fi vaccinați anti-COVID-19 în cea de-a doua etapa a Strategiei de vaccinare, a anunțat Guvernul României. Potrivit Comitetului Național de…

- Din 27 decembrie, anul trecut, la nivel național a inceput campania de vaccinare anti-covid. Totul este facut sub atenta supraveghere a autoritaților și conform unui plan bine stabilit. Sau cel puțin așa credeam, pana de curand, cand noi informații dovedesc contrariul, la spitalul din Gaești. Vaccinare…

- Mihaela Anghel, este prima persoana vaccinata in cadrul campaniei de vaccinare impotriva COVID-19 in Romania, asistenta medicala generalista (Institutul Național de Boli Infecțioase „Prof. Dr. Matei Balș”), membra a echipei medicale care, in data de 27 februarie a acestui an, a preluat primul pacient…

Dr. Valeriu Gheorghita, seful Campaniei de vaccinare anti-COVID, a anunțat ca „etapa 1 de vaccinare se va termina la sfarsitul…