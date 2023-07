Ce poate face un balast xenon? La ce folosește acesta? Pentru ca luminile Xenon HID sa funcționeze corect, vei avea nevoie de un balast HID. Balastul este o parte importanta a configurației luminilor HID și este esențial daca dorești ca luminile HID Xenon sa funcționeze corect. Ce este un balast? Un balast este o parte cruciala a unui sistem de iluminat fluorescent sau HID. Astfel ca, aceste modele de balast xenon au fost utilizate in iluminat de zeci de ani și mai frecvent in lampile HID, deoarece farurile HID au caștigat in popularitate. Intr-un sistem de iluminat fluorescent, balastul furnizeaza tensiunea necesara pentru a porni lampa și regleaza… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

