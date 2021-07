Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana a efectuat luni primele plati din uriasul fond de redresare di n criza provocata de Covid-19, sub forma de granturi destinate sa creeze locuri de munca si sa sustina companiile din economiile devastate de pandemie, transmite Reuters. Cele 27 de tari ale UE asteapta sa obtina…

- Fondul pentru o tranzitie justa va finanta proiecte care vor reduce costurile socio-economice pentru comunitatile din intreaga UE care depind in mare masura de combustibilii fosili sau de sectoare industriale cu emisii ridicate de gaze cu efect de sera si care au nevoie sa isi diversifice economia locala.…

- Ministrul a subliniat ca interesul cetațenilor pentru acest program este in creștere. ”Suntem in a doua etapa a programului, in care au fost alocate voucherele pentru televizoare, laptopuri si tablete. Dupa 35 de minute, bugetul de 30 de milioane de lei a fost epuizat. A fost un interes deosebit pentru…

- Europarlamentarul PSD Victor Negrescu desființeaza PNRR și critica in termeni duri Guvernul Cițu pe care il acuza ca iși bate joc de banii alocați romanilor de UE. „PNRR = bani pentru consultanți și salarii uriașe. Ingheața pensiile, prevad creșterea taxelor, nu ajuta IMM-urile afectate de…

- Ministrul proiectelor europene, Cristian Ghinea, a anunțat luni, 31 mai, ca Planul National de Redresare si Rezilienta, in valoare de 29,2 miliarde de euro, a fost depus la Bruxelles.„Am trimis PNRR-ul la Bruxelles, adica in sistemul informatic al Uniunii Europene. La ora 15:30, am terminat de uploadat…

- Primii bani europeni din programul PNRR ar purea ajunge in Romania in urmatoarele luni, insa nimic nu este inca sigur. S-ar putea sa mai avem de așteptat chiar o alta jumatate de an. Europarlamentarul PSD Dan Nica a anunțat ca banii ar pute ajunge cel mai devreme in septembrie, urmand ca de anul viitor…

- Polita RCA este obligatorie atata timp cat autoturisimul n-a fost radiata din circulatie, chiar daca este nefunctional, a decis Curtea de Justitie a UE.Recenta decizie o completeaza pe cea din 2018, care stabileste ca proprietarii masinilor inmatriculate și functionale sunt obligati sa aiba RCA chiar…

- Rusia a produs primul lot de vaccin anti-COVID19 din lume pentru animale, a anuntat vineri Autoritatea Federala Sanitar-Veterinara din Rusia, potrivit Reuters. Lotul consta in 17.000 de doze, iar primul lot va fi furnizat mai multor regiuni din Rusia, a precizat Rosselkhoznadzor intr-un comunicat. Rusia…