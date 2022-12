Ce planuri are Primăria Capitalei pentru a reduce poluarea. Traficul și CET-urile, campionii noxelor Avem una dintre cele mai poluate capitale europene, iar situația pare a se inrautați de la un an la altul. In același timp, masurile luate de autoritați par mai degraba firave. Așa ca am incercat sa gasim raspunsuri in acest sens de la Primaria Municipiului București cu ajutorul lui Dragoș Tuța, Fondator, Ambasada Sustenabilitații in Romania, printre partenerii careia se numara și PMB. Potrivit unui recent raport, traficul este cea mai importanta sursa de degradare a calitații aerului din Capitala. Mai concret, in București, traficul ar produce cam 80% din poluarea aerului. Am vrut sa… Citeste articolul mai departe pe wall-street.ro…

Sursa articol si foto: wall-street.ro

