Stiri pe aceeasi tema

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, considera ca, asa cum arata primele rezultate ale alegerilor locale de duminica, cel putin in Bucuresti vor urma patru ani de negocieri "si va fi o babilonie"."Mie imi pare rau ca n-a castigat doamna Firea. (...) La cum au inceput lucrurile in seara asta,…

- "Mulțumesc tuturor cetațenilor care au participat la votul de astazi. Oameni frumoși, ați scris istorie și v-ați luat orașul inapoi! Acum, nu va relaxați. Așteptam rezultatele oficiale. Fac un apel la responsabilii din secțiile de votare sa nu indraznesca sa fraudeze. Avem delegați in fiecare secție…

- Nicusor Dan i-a indemnat pe bucuresteni sa iasa in continuare in numar mare la vot, spunand ca daca se menține ritmul de prezența, atunci va invinge bunul simt, iar Capitala "va intra, in sfarsit, intr-o zona de normalitate”, noteaza Hotnews."Dragi bucuresteni, va multumesc ca continuați sa iesiti in…

- Traian Basescu, candidatul PMP la Primaria Capitalei, vorbeste, la Adevarul Live, de la ora 12.30, despre ultimele calcule ale formatiunii sale in incercarea de a obtine cat mai multe mandate in Consiliul General, sansele sale de a castiga functia de primar si modul cum decurge campania la sectoare.

- Traian Basescu, candidatul PMP la Primaria Capitalei, vorbeste, la Adevarul Live, de la ora 12.30, despre ultimele calcule ale formatiunii sale in incercarea de a obtine cat mai multe mandate in Consiliul General, sansele sale de a castiga functia de primar si modul cum decurge campania la sectoare.

- Liberal cu ștate vechi in politica, fostul ministru Victor Paul Dobre a declarat marți la Antena 3 ca pentru funcția de primar al Capitalei batalia este „stransa”.Citește și: Pensii la super-oferta: Mutare de efect pregatita de Guvernul Orban (surse) . „Este o batalie stransa. Favorit…

- Candidatul PNL si USR-Plus la Primaria Capitalei, Nicusor Dan, spune ca sustinatorii PMP doresc ca primarul actual si administratia PSD din Bucuresti sa plece si este convins ca ei vor da un vot util in lupta intre anti-PSD si PSD.

- El a precizat, intr-un interviu la Digi24, ca aroganța celorlalți i-a impins in aceasta situație. „Noi nu am vrut sa mergem cu un candidat propriu, dar vom merge cu Traian Basescu sa obținem un capital politic care sa ne permita sa avem vocea noastra politica. Este opțiunea noastra și pe candidatura…