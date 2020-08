Stiri pe aceeasi tema

- Districtul Los Angeles, principalul focar de coronavirus din California, a anuntat luni ca isi va inchide temporar plajele in weekendul ce urmeaza – care include data de 4 iulie, ziua nationala a Statelor Unite – in conditiile unei recrudescente a pandemiei de COVID-19, informeaza AFP, relateaza Agerpres.…

- Anuntul facut de specialisti. Vezi in cate minute poate distruge soarele virusul COVID-19 Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo ATP Motors ofera clientilor o gama variata de produse si servicii de calitate Soarele poate distruge COVID-19 in 30 de minute. Anuntul facut de specialisti.…

- Organizația Mondiala a Sanatații a avertizat joi Europa cu privire la faptul ca noile cazuri de contaminare incep din nou sa creasca, ca chiar daca masurile de relaxare continua, așa cum e cazul Parisului care a redeschis astazi publicului emblematicul Turn Eiffel, dupa 104 zile, relateaza AFP. O alta…

- Statele Unite ale Americii vor continua dialogul cu Rusia pentru renegocierea Tratatului privind reducerea armelor strategice (START), incheiat intre cele doua puteri si care expira in februarie 2021, a anunțat Washingtonul. SUA insista totodata pentru includerea Chinei in acest proces, scrie Agerpres,…

- Satele Unite ale Americii ar fi refuzat sa-i ofere azil politic fostului lider democrat Vlad Plahotniuc. Cererea sa a fost respinsa, potrivit unui proces depus in instanta federala a Statelor Unite.

- Ambasadorul Romaniei in SUA, George Maior, a transmis un mesaj cu ocazia implinirii a 140 de ani de relații diplometice intre Romania și SUA„Cu 140 de ani in urma, la 14 iunie 1880, Statele Unite ale Americii și Romania stabileau relații diplomatice, prin numirea primului agent diplomatic…

- Statele Unite ale Americii se afla in mijlocul celei mai mari crize existențiale a unei generații. Ce urmeaza? Finanțarea statului pentru universitați este in scadere in Statele Unite ale Americii. Infrastructura care se prabușește pune șoferii in pericol chiar și atunci cand proteste și revolte ocazionale…