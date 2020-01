Stiri pe aceeasi tema

- Pantilimon (32 ani) nu a jucat niciun meci in acest sezon pentru formatia engleza de liga secunda, dupa ce in stagiunea precedenta a fost unul dintre cei mai buni jucatori al clubului. Costel Pantilimon a ajuns in 2011 in Anglia, fiind transferat de Manchester City. In perioada petrecuta la acest club…

- Europarlamentarul liberal Rares Bogdan este de parere ca PSD: "Incearca sa-și joace ultima lor carte, sa joace pe murdarirea imaginii Romaniei pe plan extern, pe care oricum au facut-o zob in ultimii ani de zile.(...) Sunt locuri unde PSD inca reușește sa manipuleze, au reușit in cadrul Comisiei…

- Portarul lui Nottingham, Costel Pantilimon, in varsta de 32 de ani, declarat portarul numarul 1 in Championship sezonul trecut, este aproape de a semna cu Omonia Nicosia, locul 2 in Cipru. Declarat cel mai valoros portar al ligii secunde engleze (Championship) sezonul trecut, Costel Pantilimon a fost…

- Anamaria Prodan dezvaluie ca și-a pierdut un apartament la cazino, ca nu a mai jucat deloc din acel moment chiar daca s-a mutat in orasul din NevadaLas Vegas esteparadisul jocurilor de noroc. Peste 42 de milioane de turisti au venit inorasul american in 2018, cei mai multi pentru a juca in cazinourile…

- Ciprian Tatarușanu, capitanul naționalei, 33 de ani, nu va fi folosit aproape sigur nici pe 18 decembrie, in Cupa Ligii Franței, in duelul cu Toulouse. Portarul roman nu se gandește decat sa rezilieze contractul cu Olympique Lyon. ...

- Vicepremierul Raluca Turcan a cerut, luni, la finalul ședinței PNL, celor de la PSD sa nu blocheze proiectele de lege pe care Guvernul Orban intenționeza sa și le asume in Parlament.„Cerem PSD sa nu obstrucționeze in Parlament procesul de asumare a raspunderii. PSD sa nu joace la ruleta ruseasca…

- Jurgen Klopp, manager-ul echipei FC Liverpool, a declarat ca uraște sa joace pe Stadionul "Ramon Sanchez Pizjuan", care ii aparține echipei spaniole FC Sevilla, potrivit Mediafax.Declarația lui Klopp vine in contextul in care acesta nu a reușit sa o invinga vreodata pe FC Sevilla in cele șapte…

- Tehnicianul si-a anuntat demisia in timpul conferintei de presa de dupa meci. ''Salariul meu este foarte mare, eu imi asum esecul. Renunt la postul de antrenor principal al nationalei de fotbal a Chinei'', a spus Lippi. China, care incearca sa se califice la un turneu final pentru prima oara din 2002,…