Ce petreceri publice îi așteaptă pe români de Revelion. Carla’s Dreams, Inna ori Voltaj vor concerta în stradă Rupți de la propria petrecere pentru sume motivante, multe vedete ale scenei prefera sa ”trudesca” in noaptea dintre ani caci recupereaza apoi intr-o vacanța prelungita. București- cea mai mare petrecere ale loc nu in Piața Constituției, ci in Parcul Titan Conform tradiției, primariile ofera petreceri concertistice cu intrare libera de Revelion. Voltaj, Delia, Guess Who, Marius Mihalache, Cosmin Seleși Orchestra și Dj Manuel Riva vor canta in Parcul Titan din București, la cea mai mare petrecere de Revelion din Capitala. Revelion cu Compact la Cluj-Napoca Legendara formație Compact (Costi Camarașan,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

