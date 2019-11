Ce pensie are Ilie Năstase: ”Suma asta este o umilință!”

Ilie Nastase a fost acuzat și criticat de-a lungul timpului ca ar avea o pensie foarte mare. Fostul jucator de tenis de talie internaționala și-a dorit sa faca lumina in acest caz și a aratat tuturor cuponul de pensie. Ilie Nastase, in varsta de 73 de ani, l-a rugat pe Dan Capatos sa faca public cuponul de pensie in emisiunea pe care o prezinta la Antena 1, X-tra Night Show, iar realitatea a șocat pe toata lumea: „Exista oameni indignați ca Ilie Nastase ia pensie mare. Nu știam de ce e suparat și m-a sunat. Și a zis ”bai Danuțe, uite acum m-am dus sa-mi iau pensia”. Ca sa vada lumea, mi-a zis…