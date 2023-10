Ce parere are Victor Pițurca despre Cristina Ich, mama nepotului sau Este de notorietate relația de dragoste dintre Cristina Ich și Alex Pițurca. Cei doi s-au iubit cu nabadai, iar din povestea lor a rezultat și un copil. Din pacate, in prezent ei nu mai formeaza un cuplu. Cu toate astea, in trecut au mai existat desparțiri, astfel ca impacarea nu iese din discuție. Recent, Victor Pițurca a vorbit despre relația dintre fiul sau și fosta partenera. Conform declarațiilor facute in podcastul lui Ameri Nasrin, el a agreat relația lui Alex cu Cristina. Din acest motiv, Pițurca este de parere ca cei…