Ce părere are Marcel Ciolacu despre femei Presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, e de parere ca a fi femeie este ”o raspundere grea”, mai ales intr-o perioada dominata de crize sociale majore. „Stiu ca nu e usor sa fii femeie in Romania si pe langa rolul de mama si sotie sa joci rolul de adevarat contabil al familiei. O raspundere grea, mai ales intr-o perioada dominata de crize sociale majore precum in ultimii 2-3 ani, cu pandemie si razboi, care au apasat tot mai puternic pe umerii femeilor. (…) Dati-mi voie sa ma inclin cu respect in fata tuturor femeilor antreprenor din aceasta tara si sa le spun ca noi, barbatii, le datoram… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

