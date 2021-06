Stiri pe aceeasi tema

- Celebrul ”Madrid Tennis Open” il are in spatel pe milionarul Ion Țiriac. Dezamagit de cele intamplate in Romania, afaceristul a decis sa-și țina turneul in capitala Spaniei. Presa spaniola a relatat in aceste zile despre prestația și atitudinea acestuia in raport cu evenimentele desfașurate in turneu.…

- Codin Maticiuc a intrat in vizorul Iuliei Albu, ce l-a criticat dur pe acesta. Excentrica vedeta a venit astazi la emisiunea ‘La Maruța’, difuzata la PRO TV și moderata de Catalin Maruța, pentru rubrica ei numita ”Marțea Neagra cu Iulia Albu”. Aceasta a analizat fotografiile vedetelor de Paște, iar…

- Alexandra Stan este una dintre cele mai asumate vedete din Romania. Niciodata nu se teme sa spuna ce gandește, chiar și atunci cand lumea ar putea sa o critice. Acum mai mulți ani, presa vuia cu materiale despre experiența ingrozitoare prin care a trecut artista, atunci cand a fost supusa unor violențe…

- Dupa Antonia, Anda Adam și alte vedete din showbiz-ul romanesc, Iulia Albu și-a dat cu parerea și despre fiul cel mare al lui Ștefan Banica Jr., concurent la Te cunosc de undeva. Creatoarea de moda a spus ca nu i se pare ca acesta seamana atat de mult cu faimosul sau tata și a dezvaluit ce crede despre…

- Creatoarea de moda Ingrid Vlasov s a nascut la data de 13 aprilie 1972 la Iasi.Ingrid Vlasov este un designer cunoscut atat in Romania cat si peste hotare.Rochiile superbe create de Ingrid Vlasov au fost apreciate de vedete ca Lady Gaga, Christina Aguilera sau Rihanna. Lady Gaga a etalat tiutele creatoarei…

- Andreea Esca a ajuns in vizorul Iuliei Albu care și-a prezentat punctul de vedere cu privire la coafura pe care știrista o are de cand a aparut prima oara pe sticla, la Pro TV. Criticul de moda este de parere ca Andreea Esca nu mai poate renunța la tunsoarea care a consacrat-o pentru ca o reprezinta…

- Zilele trecute, Iulia Albu a postat o imagine pe contul de socializare, de pe vremea in care era insarcinata cu Mikaela. Mesajele din partea fanilor au aparut imediat, aceștia crezand ca vedeta va deveni mama din nou. Aceasta a explicat totul in cadrul emisiunii de la Pro TV.„Nu sunt insarcinata. Am…