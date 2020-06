Stiri pe aceeasi tema

- „Nu am niciun implant mamar. Singura operație a mea este cea la nas, rinoplastie. In rest mici ajustari la nivelul feței, insa vreau sa va spun ca operația la nas mi-a schimbat intreaga fizionomie a feței pentru ca eu chiar aveam o problema cu asta', a povestit Carmen intr-o discuție cu fanii sai,…

- Ce interventii estetice recunosc vedetele ca au facut Operatiile estetice reprezinta un veritabil trend, mai ales in randul celebritatilor de la Hollywood. Unele recunosc ca si le-au facut, altele nu. Iata insa ce interventii estetice recunosc unele dintre cele mai indragite vedete ca au facut! Britney…

- Probleme cu diverse substanțe dubioase se pare ca au existat de ceva vreme, in cazul Margheritei de la Clejani. Asta reiese in urma unor analize pe care vedeta și le-ar fi facut in urma cu cațiva ani, atunci cand și-a dorit sa mai faca diverse operații de ordin estetic.

- Coronavirusul a avut un efect „dramatic” asupra modului in care oamenii folosesc aplicația de intalnire Tinder, a declarat Elie Seidman, CEO-ul companiei, pentru BBC News.Izbucnirea pandemiei și limitarile de circulație au avut efecte mixte asupra platformelor de intalniri online. Pe…

- Hannelore a fost una dintre cele mai controversate concurente de la Insula Iubirii. Fosta soție a lui Bogdan, cel alaturi de care și-a testat iubirea in Thailanda, arata total diferit. Și-a schimbat look-ul și s-a „tunat”.Tanara și-a pus acid hialuronic in buze și a avut o intervenție de marire a sanilor,…

- Andreea Antonescu iși sarbatorește astazi ziua de nume, Georgiana. Artista a vorbit la Teo Show despre planurile sale dupa perioada de izolare. Chiar daca nu va reveni prea curand pe scena, din cauza pandemiei de coronavirus, aceasta are un proiect important in desfașurare.Andreea Antonescu nu vrea…

- Nicole Scherzinger si-a intalnit in urma cu cateva zile fanii din Sydney. Cantareata de la Pussycat Dolls a uimit pe toata lumea cu noua infatisare. Artista era de nerecunoscut, semn ca s-a imprietenit cu medicul estetician.