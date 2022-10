Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Popescu are acasa doi copii și inca unul pe drum, iar azi o sarbatorește pe micuța Anastasia. Fiica fostei dansatoare a Deliei Matache a implinit un an, iar mama ei i-a transmis o urare emoționanta in mediul online.

- Zi importanta in familia prezentatorului TV! Anastasia, fiica cea mica a lui Liviu Varciu, a implinit astazi 25 septembrie, varsta de cinci ani, iar prezentatorul TV a transmis un mesaj emoționant pe rețelele de socializare și a postat și cateva fotografii cu micuța lui. Anda Calin și Liviu Varciu i-au…

- Oana Roman este destul de activa pe rețelele de socializare personale și mereu vorbește despre viața ei personala cu fanii din mediul online. De aceasta data, celebra vedeta a vorbit despre cum o susține pe fiica ei, Isabela, la școala. Iata care este secretul ei!

- Astazi, 5 septembrie, aproape 3 milioane de elevi și preșcolari s-au intors la cursuri. Anul școlar a inceput și pentru copiii vedetelor, care au pașit cu emoție in curtea școlii. Anca Serea, Bianca Dragușanu, Vladimir Draghia sunt doar cateva dintre celebritațile care i-au aratat pe copii astazi, la…

- Anda Adam și-a refacut viața dupa divorț și este mai fericita ca niciodata. Logodnicul vedetei nu locuiește in Romania, ci sta mai mult in Elveția, acolo unde deține mai multe afaceri. Vedeta a fost ceruta in casatorie și se gandește la nunta și copii. Fiica ei, Evelin, iși mai dorește un frațior și…

- Nicole Cherry iși traiește visul, asta pentru ca se bucura de o cariera frumoasa, iar totodata este o mamica tanara, așa cum și-a dorit mereu. Vedeta a dezvaluit cum se descurca atunci cand vine vorba de creșterea fiicei sale. Ce a marturisit.

- Victor Slav se bucura de o relație frumoasa alaturi de Selina, iar acum a dezvaluit cum se ințelege fiica lui, Sofia, cu iubita lui. Cand s-au cunoscut cele doua, dar și ce spune prezentatorul TV despre casatorie.